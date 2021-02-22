Переводила через дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку

Переводила через дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку
Оперативники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області затримали особу, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька та області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка входила в довіру до громадян, переважно пенсіонерів, представлялась працівником соціальної сфери, або ж комунального господарства та скоювала крадіжки.

Крім того, посеред вулиці пропонувала свою допомогу літнім людям: поправляла одяг, переводила через дорогу, витирала обличчя та одяг. Під час таких дій таємно крала ювелірні вироби – сережки чи ланцюжки.

Якщо ви потерпіли від рук особи, зображеної на фото, просимо вас звернутися до поліції за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, злодійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет, – розвідка
Сьогодні, 16:45
СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині
Сьогодні, 16:34
Переводила через дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку
Сьогодні, 16:09
Росіяни обстрілюють Херсон: є загиблі та поранені мирні жителі
Сьогодні, 15:52
Працюють у штатному режимі: ситуація на пунктах пропуску на Волині
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
У Луцьку на Ковельській жінка обікрала пенсіонерку У Луцьку на Ковельській жінка обікрала пенсіонерку
22 лютий, 2021, 09:43
Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок
04 березень, 2019, 11:24
У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки
01 березень, 2019, 12:51
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
11 жовтень, 2018, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розчистили майже 14 кілометрів меліоративних каналів
Сьогодні, 17:45
 0
Світло, газ, вода: у Ковелі розробили план кризової поведінки у випадку найгірших сценаріїв
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
Росія щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет, – розвідка
Сьогодні, 16:45
 0
СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8