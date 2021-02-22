Переводила через дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку
Сьогодні, 16:09
Оперативники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області затримали особу, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька та області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка входила в довіру до громадян, переважно пенсіонерів, представлялась працівником соціальної сфери, або ж комунального господарства та скоювала крадіжки.
Крім того, посеред вулиці пропонувала свою допомогу літнім людям: поправляла одяг, переводила через дорогу, витирала обличчя та одяг. Під час таких дій таємно крала ювелірні вироби – сережки чи ланцюжки.
Якщо ви потерпіли від рук особи, зображеної на фото, просимо вас звернутися до поліції за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка входила в довіру до громадян, переважно пенсіонерів, представлялась працівником соціальної сфери, або ж комунального господарства та скоювала крадіжки.
Крім того, посеред вулиці пропонувала свою допомогу літнім людям: поправляла одяг, переводила через дорогу, витирала обличчя та одяг. Під час таких дій таємно крала ювелірні вироби – сережки чи ланцюжки.
Якщо ви потерпіли від рук особи, зображеної на фото, просимо вас звернутися до поліції за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102.
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