СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині





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У результаті слідчих дій встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.



На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.



Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону.



Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.



На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:



▪️ заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;



▪️ командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;



▪️ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;



▪️ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;



▪️ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;



▪️ командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.



Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України.



Викриття осіб командного складу загарбників проводили співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України, у співпраці з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора, продовжує викривати воєнних злочинців країни-агресора.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.У результаті слідчих дій встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону.Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:▪️ заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;▪️ командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;▪️ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;▪️ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;▪️ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;▪️ командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України.Викриття осіб командного складу загарбників проводили співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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