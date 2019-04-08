У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО

У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
Поліцейські Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб, зображених на фото та на відео, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102.
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО

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Теги: Луцьк, злодії, поліція
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