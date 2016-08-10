Світло, газ, вода: у Ковелі розробили план кризової поведінки у випадку найгірших сценаріїв

На випадок повного блекауту у Ковелі, місто забезпечує генераторами об’єкти критичної інфраструктури (котельні, насосні станції, свердловини, очисні споруди, КНС).Про це написав на своїй сторінці мер містаКовель має 15 генераторів різної потужності, які забезпечують практично всі котельні автономним живленням. До кінця цього тижня чекаємо на ще 8 генераторів (від 30 до 100 кВт потужністю).Тобто всі котельні , які забезпечують місто централізованим опаленням, зможуть працювати і подавати тепло, на випадок відсутності електроенергії, протягом довшого часу.Генератори будуть вмикати для того, щоб не розморозити систему і втримати температуру хоча б 16-18 градусів."Тариф на тепло, який зараз діє, не зможе покрити вартості пального, яке потрібне для роботи генераторів. Для цього ми зарезервували в бюджеті громади кошти, щоб купувати пальне для генераторів", йдеться у дописі.Також здійснюється робота по забезпеченню автономним живленням всіх свердловин, які добувають воду, очисних споруд, а також трьох основних КНС міста.На випадок, якщо електроенергії в місті не буде понад добу, постійно безперебійно і безаварійно подавати воду можливості не буде.Натомість, з допомогою генераторів водоканал зможе подавати воду в домівки 2-3 рази на добу за попередньо узгодженим графіком.Також розробляють графіки подачі води з переліком локацій (5-8), куди будуть виїжджати цистерни з питною водою, якщо не буде навіть погодинної централізованої подачі.Відсутність газу не можна компенсувати генераторами. Мешканців багатоквартирних будинків просять перевірити підвальні приміщення та під’їзди: де потрібно - «зашити» і щільно закрити двері та отвори в підвалах, вікна в під’їздах на сходових маршах, через які втрачається тепло і, відповідно, охолоджується система опалення.Ймовірність того, що теплова мережа, яка прокладена до будинку, промерзне – дуже низька. По-перше, фактично всі мережеві труби попередньо ізольовані, тобто утеплені.По-друге, можна буде забезпечити циркуляцію води в цих мережах: заживлені від генераторів насоси будуть подавати воду в мережу. Тому циркуляція води в трубах, хай мінімальна, але буде.Чого не можна сказати про будинкові мережі. Бо саме будинки – це те вузьке місце, де система легше піддається дії холоду і швидше виводиться з ладу, якщо немає циркуляції теплоносія.