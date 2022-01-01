У ПЦУ зруйнували міф про ворожіння на Андрія
Сьогодні, 18:01
Твердження, що ворожіння на Андрія допоможе дізнатися майбутнє, є хибним, оскільки Бог створив людину вільною, і немає жодної "визначеної наперед долі".
Саме вільний вибір людини у кожній конкретній ситуації формує її майбутнє, йдеться на сторінці Православної церкви України у Facebook.
У ПЦУ зазначили, що Бог не порушує свободу людей, а диявол прагне тримати у рабстві й контролювати.
У церкві додали, що справжньою причиною ворожіння є маловірство.
"А що роблять усякого роду ворожіння, передбачення, розкладки карт, гороскопи та інша подібна "магія"? Замість Бога вони "малюють" майбутнє. Так, саме малюють, адже неодноразово науковцями доведені наслідки подібних ворожінь: самонавіювання, програмування, психологічна залежність і вразливість. Хіба це від Бога? Ні, від лукавого", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня за церковним календарем відзначається День Андрія Первозванного - це один з 12 апостолів.
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Саме вільний вибір людини у кожній конкретній ситуації формує її майбутнє, йдеться на сторінці Православної церкви України у Facebook.
У ПЦУ зазначили, що Бог не порушує свободу людей, а диявол прагне тримати у рабстві й контролювати.
У церкві додали, що справжньою причиною ворожіння є маловірство.
"А що роблять усякого роду ворожіння, передбачення, розкладки карт, гороскопи та інша подібна "магія"? Замість Бога вони "малюють" майбутнє. Так, саме малюють, адже неодноразово науковцями доведені наслідки подібних ворожінь: самонавіювання, програмування, психологічна залежність і вразливість. Хіба це від Бога? Ні, від лукавого", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня за церковним календарем відзначається День Андрія Первозванного - це один з 12 апостолів.
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Коментарі 1
Набожні використовують доведення науковців, тепер я чув усе. Язичницькі обряди веселі і цікаві, на відміну від...
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