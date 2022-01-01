У ПЦУ зруйнували міф про ворожіння на Андрія





Саме вільний вибір людини у кожній конкретній ситуації формує її майбутнє,



У ПЦУ зазначили, що Бог не порушує свободу людей, а диявол прагне тримати у рабстві й контролювати.



У церкві додали, що справжньою причиною ворожіння є маловірство.



"А що роблять усякого роду ворожіння, передбачення, розкладки карт, гороскопи та інша подібна "магія"? Замість Бога вони "малюють" майбутнє. Так, саме малюють, адже неодноразово науковцями доведені наслідки подібних ворожінь: самонавіювання, програмування, психологічна залежність і вразливість. Хіба це від Бога? Ні, від лукавого", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 12 грудня за церковним календарем відзначається День Андрія Первозванного - це один з 12 апостолів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Твердження, що ворожіння на Андрія допоможе дізнатися майбутнє, є хибним, оскільки Бог створив людину вільною, і немає жодної "визначеної наперед долі".Саме вільний вибір людини у кожній конкретній ситуації формує її майбутнє, йдеться на сторінці Православної церкви України у Facebook.У ПЦУ зазначили, що Бог не порушує свободу людей, а диявол прагне тримати у рабстві й контролювати.У церкві додали, що справжньою причиною ворожіння є маловірство."А що роблять усякого роду ворожіння, передбачення, розкладки карт, гороскопи та інша подібна "магія"? Замість Бога вони "малюють" майбутнє. Так, саме малюють, адже неодноразово науковцями доведені наслідки подібних ворожінь: самонавіювання, програмування, психологічна залежність і вразливість. Хіба це від Бога? Ні, від лукавого", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 12 грудня за церковним календарем відзначається День Андрія Первозванного - це один з 12 апостолів.

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