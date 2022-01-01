Під Бахмутом загинув льотчик-штурман із Волині Владислав Левчук
Сьогодні, 18:14
На війні з Росією загинув військовий льотчик-штурман із Волині Владислав Левчук.
Про це повідомляє Поворська громада.
11 грудня Владиславу назавжди лишилося 23 роки. Герой загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.
«Висловлюємо щирі співчуття дружині, матері та родині загиблого. Нехай світла пам’ять про Владислава назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій. Вічна пам'ять Герою України!», - кажуть у громаді.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомляє Поворська громада.
11 грудня Владиславу назавжди лишилося 23 роки. Герой загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.
«Висловлюємо щирі співчуття дружині, матері та родині загиблого. Нехай світла пам’ять про Владислава назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій. Вічна пам'ять Герою України!», - кажуть у громаді.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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