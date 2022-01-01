Під Бахмутом загинув льотчик-штурман із Волині Владислав Левчук

Владислав Левчук.



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11 грудня Владиславу назавжди лишилося 23 роки. Герой загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.



«Висловлюємо щирі співчуття дружині, матері та родині загиблого. Нехай світла пам’ять про Владислава назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій. Вічна пам'ять Герою України!», - кажуть у громаді.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з Росією загинув військовий льотчик-штурман із ВолиніПро це повідомляє Поворська громада.11 грудня Владиславу назавжди лишилося 23 роки. Герой загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.«Висловлюємо щирі співчуття дружині, матері та родині загиблого. Нехай світла пам’ять про Владислава назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій. Вічна пам'ять Герою України!», - кажуть у громаді.Редакціявисловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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