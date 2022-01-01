На Волині розчистили майже 14 кілометрів меліоративних каналів

На Волині розчистили майже 14 кілометрів меліоративних каналів
На території Ратнівської селищної ради розчистили 14 кілометрів внутрішньомеліоративних каналів.

Про це розповів Суспільному селищний голова Віталій Бірук.

Проєкт капітального ремонту каналів Прип‘ятської осушувальної системи на території села Здомишель Ратнівської селищної ради Ковельського району тривав два роки. Його вартість становила понад мільйон сто тисяч гривень.

"Проєкт реалізували на умовах співфінансування: частину грошей виділили з субвенції обласного бюджету, частину з бюджету громади", – говорить Віталій Бірук.

З його слів, розчищення внутрішньомеліоративних каналів дасть можливість краще і повніше використовувати сільськогосподарські землі, а також уникнути підтоплення південної частини сіл Здомишель та Шменьки.

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Теги: Волинь, меліоративні канали
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Коментарі 2
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За 40 років, що ті канали існують, вони ні разу ніде не міститись. Половина вже зросли дощами. Давно пора навести лад.
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За 40 років існування тих каналів, вони ні разу ніде не чистились. Деякі вже давно заросли лозами. Давно пора навести лад.
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