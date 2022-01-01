На Волині розчистили майже 14 кілометрів меліоративних каналів





Про це розповів Віталій Бірук.



Проєкт капітального ремонту каналів Прип‘ятської осушувальної системи на території села Здомишель Ратнівської селищної ради Ковельського району тривав два роки. Його вартість становила понад мільйон сто тисяч гривень.



"Проєкт реалізували на умовах співфінансування: частину грошей виділили з субвенції обласного бюджету, частину з бюджету громади", – говорить Віталій Бірук.



З його слів, розчищення внутрішньомеліоративних каналів дасть можливість краще і повніше використовувати сільськогосподарські землі, а також уникнути підтоплення південної частини сіл Здомишель та Шменьки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Ратнівської селищної ради розчистили 14 кілометрів внутрішньомеліоративних каналів.Про це розповів Суспільному селищний головаПроєкт капітального ремонту каналів Прип‘ятської осушувальної системи на території села Здомишель Ратнівської селищної ради Ковельського району тривав два роки. Його вартість становила понад мільйон сто тисяч гривень."Проєкт реалізували на умовах співфінансування: частину грошей виділили з субвенції обласного бюджету, частину з бюджету громади", – говорить Віталій Бірук.З його слів, розчищення внутрішньомеліоративних каналів дасть можливість краще і повніше використовувати сільськогосподарські землі, а також уникнути підтоплення південної частини сіл Здомишель та Шменьки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію