Nestlé запускає нове виробництво вермішелі на Волині





Про це йдеться у повідомленні компанії, – пише



Нове виробництво планують відкрити у Смолигові Волинської області. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.



Разом із фабрикою у Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.



«Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва продуктів харчування та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця та задовольняючи потреби українців та громадян інших європейських країн високоякісними продуктами», – зазначив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.



На новому виробництві буде працевлаштовано 1500 осіб. Підприємство забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик на Волині з інвестиціями 40 млн франків.Про це йдеться у повідомленні компанії, – пише «НВ.Бізнес». Нове виробництво планують відкрити у Смолигові Волинської області. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.Разом із фабрикою у Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.«Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва продуктів харчування та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця та задовольняючи потреби українців та громадян інших європейських країн високоякісними продуктами», – зазначив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.На новому виробництві буде працевлаштовано 1500 осіб. Підприємство забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки.

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