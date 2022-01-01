Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.



За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -1°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 13 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -1°.

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