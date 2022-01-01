На «Ягодині» запрацювала єЧерга перетину кордону для вантажівок. ВІДЕО

На «Ягодині» запрацювала єЧерга перетину кордону для вантажівок. ВІДЕО
У міжнародному пункті пропуску "Ягодин" – "Дорогуськ" із 12 грудня запрацювала електронна черга – єЧерга – перетину українсько-польського кордону, яка діятиме лише для вантажних автомобілів.

Як розповів Суспільному заступник голови Укртрансбезпеки Микита Лагунін, "Ягодин" став першим міжнародним пунктом пропуску в Україні, на якому запрацювала безплатна послуга єЧерга.

На випадок відключення електроенергії систему забезпечили генераторами, а поблизу кордону встановили "старлінки", аби працівники "Ягодина" та водії мали доступ до безперебійного інтернету.

"Є відповідні резервні генератори на яких працює система, але ніхто не застрахований від якихось форс-мажорних обставини. Для того, щоб мінімізувати ці збої, ми зробили інформування водії максимально зручним способом – це смс", – сказав посадовець.

Стати в електронну чергу можна через спеціальний сайт echerha.gov.ua. Для цього потрібні адреса електронної пошти та мобільний телефон, – розповіла старша державна інспекторка Київської області з надання адмінпослуг Діана Філюк.

Тестування нової системи перетину кордону тривало з 31 жовтня до 9 грудня. Весь цей час працівники Укртрансбезпеки працювали на місці і розповідали водіям, як зареєструватися.

"Труднощі водіїв, які мають старший вік. Або у водія кнопочний телефон, в нього немає електронної пошти. Це є проблема. Але може водія зареєструвати як його логіст чи власник авто, будь-хто", – зазначила інспекторка.

Перетнути українсько-польський кордон не зможуть ті водії вантажних авто, які не зареєструвалися в електронній черзі чи внесли недостовірні дані. Вони повинні знову записатися в чергу і чекати проїзду, – сказав начальник управління Укртрансбезпеки Степан Терзі.

"Головна мета електронної черги, якщо ми говоримо про Ягодин, щоб вона не простягалася до Ковеля, як це було зовсім нещодавно. Бо це небезпека для водіїв. Водії мають працювати, мають жити, як усі люди, а не жити у черзі", – додав Степан Терзі.

З його слів, для очікування на кордоні поблизу "Ягодина" облаштовували безплатну стоянку на 250 місць.

На перетин українсько-польського кордону 12 грудня очікували 800 вантажівок.

Як розповіла речниця шостого волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, за добу на виїзд з України оформляють орієнтовно 600 вантажних авто, на в’їзд – 700. Каже: наскільки зміниться після новації пасажиропотік – говорити поки рано, головне – аби не було збоїв у роботі електронної черги.


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Теги: Волинь, Ягодин, єЧерга, кордон
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