Волинянин отримав «Сталевий хрест» від Залужного

Воїн із села Рованці, що біля Луцька, отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України.Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» одержав житель села Рованці"Дякуємо за службу Богдану і всім нашим захисникам! Пишаємося героїзмом та мужністю військовослужбовців, які боронять нашу землю", - йдеться на сайті.Як відомо, нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.