Волинянин отримав «Сталевий хрест» від Залужного
Сьогодні, 22:16
Воїн із села Рованці, що біля Луцька, отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України.
Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» одержав житель села Рованці Богдан Літвінчук.
"Дякуємо за службу Богдану і всім нашим захисникам! Пишаємося героїзмом та мужністю військовослужбовців, які боронять нашу землю", - йдеться на сайті.
Як відомо, нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест» одержав житель села Рованці Богдан Літвінчук.
"Дякуємо за службу Богдану і всім нашим захисникам! Пишаємося героїзмом та мужністю військовослужбовців, які боронять нашу землю", - йдеться на сайті.
Як відомо, нагрудним знаком «Сталевий хрест» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин отримав «Сталевий хрест» від Залужного
Сьогодні, 22:16
Калита, пісні та гадання: у селі на Волині святкували Андріївські вечорниці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:44
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Медіа