Добрі новини від ВолиньPost за 12 грудня
12 грудень, 23:34
Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 12 грудня:
Волинянин у Польщі модернізував авто для бойових медиків 14 бригади. ФОТО. ВІДЕО
Мешканець міста Рожище Луцького району Андрій Максімов, який останні чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав автомобіль для Збройних сил України.
Поки має таку можливість, каже, українському війську допомагатиме. Авто обійшлося волинянину в 14 тисяч злотих (орієнтовно 123 тисячі гривень – ред.).
«Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати і буде перемога. Слава Україні!» – каже чоловік.
Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Волонтер з Волині Олександр Мазурок отримав нагороду від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Літвінова.
Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.
Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим, бо без нього, зазначає, як без рук.
«Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх», – Гайдай
Українські військові продовжують поступово просуватися у Луганській області. Зокрема, є позитивні результати неподалік Кремінної та Сватового.
ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки
Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб,
танків ‒ 2 966 (+24) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,
артилерійських систем – 1929 (+1) од,
РСЗВ – 397 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
крилатих ракет ‒ 592 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 169 (+2).
На Волині рятувальники допомогли двом водіям мікроавтобусів, які застрягли на дорозі
Підрозділи місцевої пожежної охорони надали допомогу водіям мікроавтобусів, що потрапили в скрутну ситуацію на дорогах місцевого значення у зв’язку із складними погодними умовами.
У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру
Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру.
Nestlé запускає нове виробництво вермішелі на Волині
Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик на Волині з інвестиціями 40 млн франків.
Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи
КП «Центр туристичної інформації та послуг» запрошує усіх охочих приєднатися до різдвяно-новорічних заходів.
Калита, пісні та гадання: у селі на Волині святкували Андріївські вечорниці. ФОТО, ВІДЕО
Одну з найцікавіших давніх українських традицій - Андріївські вечорниці надвечір 12 грудня 2022 року відтворили у клубі села Веснянка працівники закладів культури Підгайцівської громади.
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Волинянин у Польщі модернізував авто для бойових медиків 14 бригади. ФОТО. ВІДЕО
Мешканець міста Рожище Луцького району Андрій Максімов, який останні чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав автомобіль для Збройних сил України.
Поки має таку можливість, каже, українському війську допомагатиме. Авто обійшлося волинянину в 14 тисяч злотих (орієнтовно 123 тисячі гривень – ред.).
«Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати і буде перемога. Слава Україні!» – каже чоловік.
Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ
Волонтер з Волині Олександр Мазурок отримав нагороду від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Літвінова.
Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.
Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим, бо без нього, зазначає, як без рук.
«Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх», – Гайдай
Українські військові продовжують поступово просуватися у Луганській області. Зокрема, є позитивні результати неподалік Кремінної та Сватового.
ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки
Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб,
танків ‒ 2 966 (+24) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,
артилерійських систем – 1929 (+1) од,
РСЗВ – 397 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
крилатих ракет ‒ 592 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 169 (+2).
На Волині рятувальники допомогли двом водіям мікроавтобусів, які застрягли на дорозі
Підрозділи місцевої пожежної охорони надали допомогу водіям мікроавтобусів, що потрапили в скрутну ситуацію на дорогах місцевого значення у зв’язку із складними погодними умовами.
У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру
Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру.
Nestlé запускає нове виробництво вермішелі на Волині
Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик на Волині з інвестиціями 40 млн франків.
Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи
КП «Центр туристичної інформації та послуг» запрошує усіх охочих приєднатися до різдвяно-новорічних заходів.
Калита, пісні та гадання: у селі на Волині святкували Андріївські вечорниці. ФОТО, ВІДЕО
Одну з найцікавіших давніх українських традицій - Андріївські вечорниці надвечір 12 грудня 2022 року відтворили у клубі села Веснянка працівники закладів культури Підгайцівської громади.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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