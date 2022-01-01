Добрі новини від ВолиньPost за 12 грудня

Добрі новини від ВолиньPost за 12 грудня
Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 12 грудня:

Волинянин у Польщі модернізував авто для бойових медиків 14 бригади. ФОТО. ВІДЕО

Мешканець міста Рожище Луцького району Андрій Максімов, який останні чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав автомобіль для Збройних сил України.

Поки має таку можливість, каже, українському війську допомагатиме. Авто обійшлося волинянину в 14 тисяч злотих (орієнтовно 123 тисячі гривень – ред.).

«Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати і буде перемога. Слава Україні!» – каже чоловік.

Волинський волонтер отримав нагороду від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ

Волонтер з Волині Олександр Мазурок отримав нагороду від Міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Літвінова.

Олександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина Олена, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.

Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим, бо без нього, зазначає, як без рук.

«Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх», – Гайдай

Українські військові продовжують поступово просуватися у Луганській області. Зокрема, є позитивні результати неподалік Кремінної та Сватового.

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 24 танки

Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб,
танків ‒ 2 966 (+24) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,
артилерійських систем – 1929 (+1) од,
РСЗВ – 397 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
крилатих ракет ‒ 592 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 169 (+2).

На Волині рятувальники допомогли двом водіям мікроавтобусів, які застрягли на дорозі

Підрозділи місцевої пожежної охорони надали допомогу водіям мікроавтобусів, що потрапили в скрутну ситуацію на дорогах місцевого значення у зв’язку із складними погодними умовами.

У «Дії» можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру

Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру.

Nestlé запускає нове виробництво вермішелі на Волині

Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик на Волині з інвестиціями 40 млн франків.

Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи

КП «Центр туристичної інформації та послуг» запрошує усіх охочих приєднатися до різдвяно-новорічних заходів.

Калита, пісні та гадання: у селі на Волині святкували Андріївські вечорниці. ФОТО, ВІДЕО

Одну з найцікавіших давніх українських традицій - Андріївські вечорниці надвечір 12 грудня 2022 року відтворили у клубі села Веснянка працівники закладів культури Підгайцівської громади.

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Теги: Добрі новини
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