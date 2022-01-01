Добрі новини від ВолиньPost за 12 грудня

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини за цей день,Мешканець міста Рожище Луцького району, який останні чотири роки живе в Польщі, купив і переобладнав автомобіль для Збройних сил України.Поки має таку можливість, каже, українському війську допомагатиме. Авто обійшлося волинянину в 14 тисяч злотих (орієнтовно 123 тисячі гривень – ред.).«Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати і буде перемога. Слава Україні!» – каже чоловік.Волонтер з Волиніотримав нагороду від Міністра оборонита Головнокомандувача Збройних сил України. Також мешканець Нововолинська отримав Нагороду від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майораОлександр Мазурок зазначив, що ці нагороди заслуговує його дружина, яка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни.Чоловік також згадав про свій автомобіль, яким він відвозив допомогу військовим, бо без нього, зазначає, як без рук.Українські військові продовжують поступово просуватися у Луганській області. Зокрема, є позитивні результати неподалік Кремінної та Сватового.Росія втратила у загарбницькій війні з початку агресії 94 760 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 94 760 (+620) осіб,танків ‒ 2 966 (+24) од,бойових броньованих машин ‒ 5 928 (+8) од,артилерійських систем – 1929 (+1) од,РСЗВ – 397 (+0) од,засобів ППО ‒ 211 (+0) од,літаків – 281 (+0) од,гелікоптерів – 264 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),крилатих ракет ‒ 592 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 169 (+2).Підрозділи місцевої пожежної охорони надали допомогу водіям мікроавтобусів, що потрапили в скрутну ситуацію на дорогах місцевого значення у зв’язку із складними погодними умовами.Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру.Компанія Nestlé відкриває новий виробничий майданчик на Волині з інвестиціями 40 млн франків.КП «Центр туристичної інформації та послуг» запрошує усіх охочих приєднатися до різдвяно-новорічних заходів.Одну з найцікавіших давніх українських традицій - Андріївські вечорниці надвечір 12 грудня 2022 року відтворили у клубі села Веснянка працівники закладів культури Підгайцівської громади.