Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи

Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи
КП «Центр туристичної інформації та послуг» запрошує усіх охочих приєднатися до різдвяно-новорічних заходів.

1. Вечір Різдвяної сопілки + у Центрі туристичної інформації та послуг


Ви зможете дізнатися про:
- історію музичних інструментів;
- основні етапи їх створення;
- цікаву інформацію про народні інструменти Волині;
- про розвиток Волинської школи сопілкарства;
- почути різдвяний репертуар пісень від наших талановитих виконавців.

Коли? 18 грудня о 16:00.
Де? Центр туристичної інформації та послуг (вулиця Сенаторки Левчанівської, 2).
Вартість: 100 грн/ос.
Реєстрація за посиланням або номером 0996447779.

2. Квест "У пошуках Святого Миколая"

Святий Миколай є покровителем міста Луцька. Він зображений на багатьох локаціях у місті. І щоб Ви не нудьгували, ми підготували цікаві завдання, які познайомлять Вас із Чудотворцем у нашому місті, перенесуть у казкову атмосферу і подарують незабутні емоції.

Коли? 19.12.2022 о 13:00.
Де? Центр туристичної інформації та послуг (вулиця Сенаторки Левчанівської, 2).
Вартість: 50 грн/ос.
Реєстрація тут.

3. Безкоштовна екскурсія "Святий Миколай і Луцьк"

Запрошують усіх любителів зимового Луцька на екскурсію приурочену до дня Святого Миколая. Ви дізнаєтеся чому саме цей Чудотворець тісно пов'язаний з нашим містом та рахується захисником Луцька.

Мандрівка буде насичена історією свята та цікавими оповідками.

Коли? 19.12.2022 о 15:00
Де? Пам'ятник Святого Миколая (вулиця Богдана Хмельницького, 19).
Реєстрація за посиланням.


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Теги: заходи, Різдво, Новий рік, Луцьк, святкування
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