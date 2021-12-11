Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи





1. Вечір Різдвяної сопілки + у Центрі туристичної інформації та послуг





Ви зможете дізнатися про:

- історію музичних інструментів;

- основні етапи їх створення;

- цікаву інформацію про народні інструменти Волині;

- про розвиток Волинської школи сопілкарства;

- почути різдвяний репертуар пісень від наших талановитих виконавців.



Коли? 18 грудня о 16:00.

Де? Центр туристичної інформації та послуг (вулиця Сенаторки Левчанівської, 2).

Вартість: 100 грн/ос.

Реєстрація за



2. Квест "У пошуках Святого Миколая"



Святий Миколай є покровителем міста Луцька. Він зображений на багатьох локаціях у місті. І щоб Ви не нудьгували, ми підготували цікаві завдання, які познайомлять Вас із Чудотворцем у нашому місті, перенесуть у казкову атмосферу і подарують незабутні емоції.



Коли? 19.12.2022 о 13:00.

Де? Центр туристичної інформації та послуг (вулиця Сенаторки Левчанівської, 2).

Вартість: 50 грн/ос.

Реєстрація



3. Безкоштовна екскурсія "Святий Миколай і Луцьк"



Запрошують усіх любителів зимового Луцька на екскурсію приурочену до дня Святого Миколая. Ви дізнаєтеся чому саме цей Чудотворець тісно пов'язаний з нашим містом та рахується захисником Луцька.



Мандрівка буде насичена історією свята та цікавими оповідками.



Коли? 19.12.2022 о 15:00

Де? Пам'ятник Святого Миколая (вулиця Богдана Хмельницького, 19).

Реєстрація за





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! КП «Центр туристичної інформації та послуг» запрошує усіх охочих приєднатися до різдвяно-новорічних заходів.Ви зможете дізнатися про:- історію музичних інструментів;- основні етапи їх створення;- цікаву інформацію про народні інструменти Волині;- про розвиток Волинської школи сопілкарства;- почути різдвяний репертуар пісень від наших талановитих виконавців.Коли? 18 грудня о 16:00.Де? Центр туристичної інформації та послуг (вулиця Сенаторки Левчанівської, 2).Вартість: 100 грн/ос.Реєстрація за посиланням або номером 0996447779.Святий Миколай є покровителем міста Луцька. Він зображений на багатьох локаціях у місті. І щоб Ви не нудьгували, ми підготували цікаві завдання, які познайомлять Вас із Чудотворцем у нашому місті, перенесуть у казкову атмосферу і подарують незабутні емоції.Коли? 19.12.2022 о 13:00.Де? Центр туристичної інформації та послуг (вулиця Сенаторки Левчанівської, 2).Вартість: 50 грн/ос.Реєстрація тут Запрошують усіх любителів зимового Луцька на екскурсію приурочену до дня Святого Миколая. Ви дізнаєтеся чому саме цей Чудотворець тісно пов'язаний з нашим містом та рахується захисником Луцька.Мандрівка буде насичена історією свята та цікавими оповідками.Коли? 19.12.2022 о 15:00Де? Пам'ятник Святого Миколая (вулиця Богдана Хмельницького, 19).Реєстрація за посиланням

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