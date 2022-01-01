Альтернативна служба в Україні: чи діє вона під час війни та хто її може пройти
Сьогодні, 20:23
В Україні триває проведення загальної мобілізації. Як виявилось, існує альтернативний вид служби. Альтернативою можна скористатися під час призову на строкову військову службу.
Про це розповідає 24 канал.
Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби для виконання обов’язку перед суспільством. Про це йдеться у Законі "Про альтернативну (невійськову) службу".
Такий вид служби не передбачає військової підготовки та використання зброї.
Альтернативну службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.
Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.
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Про це розповідає 24 канал.
Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби для виконання обов’язку перед суспільством. Про це йдеться у Законі "Про альтернативну (невійськову) службу".
Такий вид служби не передбачає військової підготовки та використання зброї.
Альтернативну службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.
Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.
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