Калита, пісні та гадання: у селі на Волині святкували Андріївські вечорниці. ФОТО, ВІДЕО

Одну з найцікавіших давніх українських традицій - Андріївські вечорниці надвечір 12 грудня 2022 року відтворили у клубі села Веснянка працівники закладів культури Підгайцівської громади.Про це повідомляють на сайті громади.Жінки та чоловіки вбралися в український одяг, облаштували в клубі інтер'єр традиційної української хати з піччю, коцюбою, вишитими рушниками та іншими українськими атрибутами.За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12-го грудня де жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри, співали, танцювали та ворожили. Господині зібралися заздалегідь, приготували святкову вечерю та зліпили вареників, якими пригощали гостей.А ще у цей вечір нагадали, як колись незаміжні дівчата ворожили на судженого на дровинках, питаючи ким він буде та переставляли черевики до порогу, щоб дізнатися, хто з них перша вийде заміж.Всі разом зіграли у "Калиту". Великий корж із білого борошна витягли з печі, через дірку посередині протягнули червону нитку, за яку підвісили калиту до сволока посеред хати.Пан Калитинський - веселий, жартівливий парубок почергово запрошував "пана Коцюбинського" кусати калиту з коцюбою поміж ноги.Метою такого традиційного українського дійства було нагадати, що ми українці, ми пам'ятаємо свою історію, свої традиції. Що ми любимо все українське, бережемо та передаємо з покоління в покоління все найкраще.