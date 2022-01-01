Найгірший сценарій: у Ковелі пояснили містянам, що робити без води, світла і газу

У Ковелі розробили план кризової поведінки у випадку найгірших сценаріїв.Про це повідомив Ковельський міський голова, ймовірні сценарії відключення води, газу та електроенергії обговорив із управителями багатоквартирних будинків та головами ОСББ обговорив перший заступник міського головиМісто забезпечуватиме генераторами об’єкти критичної інфраструктури (котельні, насосні станції, свердловини, очисні споруди, кнс).На сьогодні місто має 15 генераторів різної потужності, які забезпечують практично всі котельні автономним живленням. До кінця цього тижня очікують ще 8 генераторів (від 30 до 100 кВт потужністю).Тобто всі котельні, які забезпечують місто централізованим опаленням, зможуть працювати і подавати тепло, на випадок відсутності електроенергії, протягом довшого часу."Маємо розуміти, що котельні не працюватимуть у звичному режимі. На жаль, генераторами, якими б потужними вони не були, ми не зможемо забезпечити постійну подачу тепла в домівки. Генератори будуть вмикати для того, щоб не розморозити систему і втримати температуру хоча б 16-18 градусів. Тариф на тепло, який зараз діє, не зможе покрити вартості пального, яке потрібне для роботи генераторів. Для цього ми зарезервували в бюджеті громади кошти, щоб купувати пальне для генераторів", - пояснив Ігор Чайка.За словами міського голови, зараз здійснюється робота із забезпечення автономним живленням всіх свердловин, які добувають воду, очисних споруд, а також трьох основних КНС міста.На випадок, якщо електроенергії в місті не буде понад добу, постійно безперебійно і безаварійно подавати воду можливості не буде.Натомість, з допомогою генераторів водоканал зможе подавати воду в домівки 2-3 рази на добу за попередньо узгодженим графіком."Також ми про всяк випадок розробляємо графіки подачі води з переліком локацій (5-8), куди будуть виїжджати цистерни з питною водою, якщо не буде навіть погодинної централізованої подачі", - сказав мер Ковеля.Відсутність газу не можна компенсувати генераторами. Головне завдання – зберегти внутрішньо будинкові системи опалення і водопостачання так, аби уникнути їх розмерзання. Найперше це стосується тих будинків, які отримують тепло від газових котелень.Особливу увагу мешканців багатоквартирних будинків Ігор Чайка звернув на перевірку підвальних приміщень та під’їздів, «зашити» і щільно закрити двері та отвори в підвалах, вікна в під’їздах на сходових маршах, через які втрачається тепло і, відповідно, охолоджується система опалення."Це дуже важливо. Поясню чому. Ймовірність того, що теплова мережа, яка прокладена до будинку, промерзне – дуже низька. По-перше, фактично всі мережеві труби попередньо ізольовані, тобто утеплені.По-друге, ми зможемо забезпечити циркуляцію води в цих мережах: заживлені від генераторів насоси будуть подавати воду в мережу. Тому циркуляція води в трубах, хай мінімальна, але буде.Чого не можна сказати про будинкові мережі. Бо саме будинки – це те вузьке місце, де система легше піддається дії холоду і швидше виводиться з ладу, якщо немає циркуляції теплоносія.Тому постарайтесь зробити все можливе, щоб система залишалася в теплі якомога довше", - сказав очільник Ковеля.Ігор Чайка наголосив, що це лише можливі сценарії розвитку подій. Зараз потрібно мобілізувати всі сили і ресурси, щоб і ці сценарії лишилися просто сценаріями.