В Британії назвали умову надання Україні далекобійного озброєння
Сьогодні, 01:15
Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.
Так на запитання експрем'єра Бориса Джонсона відповів міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії, повідомляє Главком, посилаючись на Sky News.
Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.
«Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі», – відповів Воллес.
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Так на запитання експрем'єра Бориса Джонсона відповів міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії, повідомляє Главком, посилаючись на Sky News.
Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.
«Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі», – відповів Воллес.
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