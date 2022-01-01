В Британії назвали умову надання Україні далекобійного озброєння





Так на запитання експрем'єра Бориса Джонсона відповів міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії, повідомляє



Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.



«Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі», – відповів Воллес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.Так на запитання експрем'єравідповів міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії, повідомляє Главком , посилаючись на Sky News.Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.«Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі», – відповів Воллес.

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