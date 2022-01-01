Волинські мінометники-тероборонівці вчаться нищити ворожу бронетехніку. ФОТО

Волинські мінометники-тероборонівці вчаться нищити ворожу бронетехніку. ФОТО
Мінометники 100 окремої бригади територіальної оборони Волині продовжують навчання із практичного застосування зброї та знищення ворога.

Про це повідомляють на сторінці 100 ОБТрО Волині.

Мінометники з волинської тероборони відточували майстерність філігранного знищення броньованої техніки та живої сили ворога.

"Виконувати поставлені завдання розрахункам 82-мм мінометів допомагає, зокрема, й відмінне почуття гумору! Бо ж хнюпити носа навіть у найскладнішій ситуації – це якось не по-нашому… Тремти, лютий враже! Перемога буде за нами", - йдеться у дописі.


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Теги: війна, 100 БрТО Волині, Волинь, навчання
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