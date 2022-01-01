Волинські мінометники-тероборонівці вчаться нищити ворожу бронетехніку. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці 100 ОБТрО Волині.



Мінометники з волинської тероборони відточували майстерність філігранного знищення броньованої техніки та живої сили ворога.



"Виконувати поставлені завдання розрахункам 82-мм мінометів допомагає, зокрема, й відмінне почуття гумору! Бо ж хнюпити носа навіть у найскладнішій ситуації – це якось не по-нашому… Тремти, лютий враже! Перемога буде за нами", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінометники 100 окремої бригади територіальної оборони Волині продовжують навчання із практичного застосування зброї та знищення ворога.Про це повідомляють на сторінці 100 ОБТрО Волині.Мінометники з волинської тероборони відточували майстерність філігранного знищення броньованої техніки та живої сили ворога."Виконувати поставлені завдання розрахункам 82-мм мінометів допомагає, зокрема, й відмінне почуття гумору! Бо ж хнюпити носа навіть у найскладнішій ситуації – це якось не по-нашому… Тремти, лютий враже! Перемога буде за нами", - йдеться у дописі.

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