Волинські мінометники-тероборонівці вчаться нищити ворожу бронетехніку. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Мінометники 100 окремої бригади територіальної оборони Волині продовжують навчання із практичного застосування зброї та знищення ворога.
Про це повідомляють на сторінці 100 ОБТрО Волині.
Мінометники з волинської тероборони відточували майстерність філігранного знищення броньованої техніки та живої сили ворога.
"Виконувати поставлені завдання розрахункам 82-мм мінометів допомагає, зокрема, й відмінне почуття гумору! Бо ж хнюпити носа навіть у найскладнішій ситуації – це якось не по-нашому… Тремти, лютий враже! Перемога буде за нами", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці 100 ОБТрО Волині.
Мінометники з волинської тероборони відточували майстерність філігранного знищення броньованої техніки та живої сили ворога.
"Виконувати поставлені завдання розрахункам 82-мм мінометів допомагає, зокрема, й відмінне почуття гумору! Бо ж хнюпити носа навіть у найскладнішій ситуації – це якось не по-нашому… Тремти, лютий враже! Перемога буде за нами", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські мінометники-тероборонівці вчаться нищити ворожу бронетехніку. ФОТО
Сьогодні, 02:17
В Британії назвали умову надання Україні далекобійного озброєння
Сьогодні, 01:15
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 12 грудня
12 грудень, 23:34
Медіа