Зеленський запропонував Росії завершити війну до Різдва

Володимир Зеленський запропонував Росії закінчити війну до Різдва



Про це він сказав 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7, - повідомляє



Зеленський наголосив, що очікує на відповідь з Москви.



"Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це – глобальний інтерес. І це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати", - наголосив президент України.



Як відомо, Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Російські окупанти планували захопити нашу державу та встановити у Києві свою маріонеткову владу. Проте ЗСУ дали гідну відсіч окупантам.



Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що у перші дні російська армія планувала швидко захопити Київ та Одесу, щоб потім взяти Миколаївську область і з'єднатися із ворожими силами із невизнаного Придністров'я.



Днями російський диктатор зізнався, що планував напасти на Україну раніше, проте нібито розраховував на "Мінські домовленості".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизапропонував Росії закінчити війну до РіздваПро це він сказав 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7, - повідомляє ТСН. Зеленський наголосив, що очікує на відповідь з Москви."Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це – глобальний інтерес. І це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати", - наголосив президент України.Як відомо, Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Російські окупанти планували захопити нашу державу та встановити у Києві свою маріонеткову владу. Проте ЗСУ дали гідну відсіч окупантам.Командувач Об'єднаних сил ЗСУрозповів, що у перші дні російська армія планувала швидко захопити Київ та Одесу, щоб потім взяти Миколаївську область і з'єднатися із ворожими силами із невизнаного Придністров'я.Днями російський диктатор зізнався, що планував напасти на Україну раніше, проте нібито розраховував на "Мінські домовленості".

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