Лучанин MONATIK показав фото зруйнованого Харкова

Лучанин MONATIK показав фото зруйнованого Харкова
Український співак, уродженець Луцька Дмитро Монатик, який приїхав у Харків із благодійним концертом, показав наслідки ворожого обстрілу міста.

З початку повномасштабного російського вторгнення артист вирушив у турне на підтримку України, повідомляє Кореспондент.

Так музикант разом з іншими артистами влаштували пісенний захід, на якому були присутніми військовослужбовці, працівники ДСНС, медики, залізничники, волонтери, поліцейські, а також діти з тимчасово окупованих територій.

"Харків надихає. Харків неймовірний. Харків дуже люблю. Завдяки таким сильним містам я знову і знову розумію, що вистоїмо. Вже вистояли! Завдяки таким містам-героям і людям, які там живуть, захищають та обороняють, збираю себе по шматочках. Ви – приклад. Дякую всім, хто був з нами", – написав він.

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Теги: війна, благодійний концерт, Харків, Луцьк
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