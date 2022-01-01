Лучанин MONATIK показав фото зруйнованого Харкова

Дмитро Монатик, який приїхав у Харків із благодійним концертом, показав наслідки ворожого обстрілу міста.



З початку повномасштабного російського вторгнення артист вирушив у турне на підтримку України, повідомляє



Так музикант разом з іншими артистами влаштували пісенний захід, на якому були присутніми військовослужбовці, працівники ДСНС, медики, залізничники, волонтери, поліцейські, а також діти з тимчасово окупованих територій.



"Харків надихає. Харків неймовірний. Харків дуже люблю. Завдяки таким сильним містам я знову і знову розумію, що вистоїмо. Вже вистояли! Завдяки таким містам-героям і людям, які там живуть, захищають та обороняють, збираю себе по шматочках. Ви – приклад. Дякую всім, хто був з нами", – написав він.

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