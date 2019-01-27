Дві парафії з Волині хочуть святкувати Різдво за новим стилем: думка релігієзнавця і представника єпархії. ВІДЕО





Таке рішення ухвалили під час зборів парафіян, – розповіла Ангеліна Грищук.



За новоюліанським календарем живуть більшість православних церков світу, католицька церква і протестантські течії. Журналісти дізналися, чим зумовлене бажання відходу від юліанського календаря у місцевих жителів та священнослужителів.



Громада запропонувала, церква підтримала

Питання переходу на новий стиль назрівало давно, – зазначила парафіянка Людмила Процюк. З її слів, перед тим, як просити вище церковне керівництво, радилися і з прихожанами храму, і з іншими жителями села.



"От є тут присутні в церкві скільки людей – не зустрічала, щоб хтось був проти того. От скажіть, люди добрі, правда? – Всі за. Навіть в селі ніхто ніде нічого не казав. Якщо ми вже вирішили – ми не сумніваємося, не коливаємося, а сміло переходимо і будемо робити, як треба", – говорить жінка.



Ще на початку 90-х прихожанка храму у Вільхівці Ангеліна Грищук була однією з ініціаторок виходу з московського патріархату. "Ми тоді відстояли і перейшли в Київський патріархат. Мене от найбільше та війна спонукала, хоча я давно хотіла разом з цивілізованим світом святкувати 25 грудня", – каже волинянка.



Настоятель Хресто-Воздвиженського храму Вільхівки, отець Василь Луньо сказав, що це – рішення усієї релігійної громади.



"Вселенська патріархія на чолі з вселенським патріархом надала нам томос, а вона святкує згідно з новоюліанським календарем, то виникає запитання, раз ми отримали від них томос, то ми, напевно, повинні долучитися до спільного святкування разом з ними", – зазначив священник.



Чи погодить перехід Синод і як бачать ситуацію у Волинській єпархії ПЦУ

Прохання про зміну церковного календаря до правлячого архієрея надійшло від двох релігійних громад області, однак це вдасться виконати лише після рішення Священного Синоду. Про це розповів керівник інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко.



"Церковний календар – це загальноцерковне явище. Ми передбачаємо, що швидше за все синод нашої церкви не видасть указ, що ми з такого-то числа такого-то року переходимо на новоюліанський календар, а він дасть свободу. Тобто, парафії, які бажають переходити повністю – будь ласка, маєте таку можливість, переходьте. Парафії, які не бажають – залишаються і служать по-старому", – каже Віталій Собко.



Юліанський і новоюліанський календарі: пояснення релігієзнавця

За новим стилем (новоюліанським календарем) усі релігійні свята, окрім великодніх, зміщуються на 13 днів раніше, – зазначив релігієзнавець Ігор Сацик.



"Вознесіння, Трійця і початок Петрового посту – дуже небагато свят. Всі інші свята у випадку зміни календаря і переходу на новоюліанський доведеться змінювати в цьому році на 13 днів, в наступному році на 14 днів, через 100 років ще на 15 днів", – каже науковець.



Старий юліанський календар Ігор Сацик називає менш точним. Святкування Різдва 7 січня у ньому не було сталою датою: "Просто 20 століття було століттям, коли не набігав оцей один день, тому не було зміни. В 19 столітті Різдво відзначали 6 січня, а в 18 столітті відзначали 5 січня і 21 столітті, коли воно закінчиться, буде відзначатися 8 січня".



Поки про перехід на новоюліанський календар на загальнодержавному рівні не йдеться. Священник Віталій Собко додав, що кількість приходів, які захочуть служити по-новому буде відома після 25 грудня. Цього дня Синод ПЦУ дозволив відзначати Різдво, якщо так вирішать віряни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Релігійні громади Православної церкви України в селах Копачівка та Вільхівка Луцького району хочуть перейти на новоюліанський календар.Таке рішення ухвалили під час зборів парафіян, – розповіла Суспільному прихожанка Хресто-Воздвиженського храму села ВільхівкаЗа новоюліанським календарем живуть більшість православних церков світу, католицька церква і протестантські течії. Журналісти дізналися, чим зумовлене бажання відходу від юліанського календаря у місцевих жителів та священнослужителів.Питання переходу на новий стиль назрівало давно, – зазначила парафіянка. З її слів, перед тим, як просити вище церковне керівництво, радилися і з прихожанами храму, і з іншими жителями села."От є тут присутні в церкві скільки людей – не зустрічала, щоб хтось був проти того. От скажіть, люди добрі, правда? – Всі за. Навіть в селі ніхто ніде нічого не казав. Якщо ми вже вирішили – ми не сумніваємося, не коливаємося, а сміло переходимо і будемо робити, як треба", – говорить жінка.Ще на початку 90-х прихожанка храму у Вільхівці Ангеліна Грищук була однією з ініціаторок виходу з московського патріархату. "Ми тоді відстояли і перейшли в Київський патріархат. Мене от найбільше та війна спонукала, хоча я давно хотіла разом з цивілізованим світом святкувати 25 грудня", – каже волинянка.Настоятель Хресто-Воздвиженського храму Вільхівки, отець Василь Луньо сказав, що це – рішення усієї релігійної громади."Вселенська патріархія на чолі з вселенським патріархом надала нам томос, а вона святкує згідно з новоюліанським календарем, то виникає запитання, раз ми отримали від них томос, то ми, напевно, повинні долучитися до спільного святкування разом з ними", – зазначив священник.Прохання про зміну церковного календаря до правлячого архієрея надійшло від двох релігійних громад області, однак це вдасться виконати лише після рішення Священного Синоду. Про це розповів керівник інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії ПЦУ"Церковний календар – це загальноцерковне явище. Ми передбачаємо, що швидше за все синод нашої церкви не видасть указ, що ми з такого-то числа такого-то року переходимо на новоюліанський календар, а він дасть свободу. Тобто, парафії, які бажають переходити повністю – будь ласка, маєте таку можливість, переходьте. Парафії, які не бажають – залишаються і служать по-старому", – каже Віталій Собко.Юліанський і новоюліанський календарі: пояснення релігієзнавцяЗа новим стилем (новоюліанським календарем) усі релігійні свята, окрім великодніх, зміщуються на 13 днів раніше, – зазначив релігієзнавець"Вознесіння, Трійця і початок Петрового посту – дуже небагато свят. Всі інші свята у випадку зміни календаря і переходу на новоюліанський доведеться змінювати в цьому році на 13 днів, в наступному році на 14 днів, через 100 років ще на 15 днів", – каже науковець.Старий юліанський календар Ігор Сацик називає менш точним. Святкування Різдва 7 січня у ньому не було сталою датою: "Просто 20 століття було століттям, коли не набігав оцей один день, тому не було зміни. В 19 столітті Різдво відзначали 6 січня, а в 18 столітті відзначали 5 січня і 21 столітті, коли воно закінчиться, буде відзначатися 8 січня".Поки про перехід на новоюліанський календар на загальнодержавному рівні не йдеться. Священник Віталій Собко додав, що кількість приходів, які захочуть служити по-новому буде відома після 25 грудня. Цього дня Синод ПЦУ дозволив відзначати Різдво, якщо так вирішать віряни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію