В Україні з`явиться бот для пошуку «пунктів незламності»
Сьогодні, 07:33
В Україні запустили бот-помічник для пошуку «пунктів незламності».
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", - написав Кирило Тимошенко.
Бот можна знайти за ПОСИЛАННЯМ
Тут ви можете отримати інформацію про: роботу пунктів, їхні адреси, послуги, які там можна отримати
Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.
Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.
Інформація у боті щоденно оновлюється.
На випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", - написав Кирило Тимошенко.
Бот можна знайти за ПОСИЛАННЯМ
Тут ви можете отримати інформацію про: роботу пунктів, їхні адреси, послуги, які там можна отримати
Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.
Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.
Інформація у боті щоденно оновлюється.
На випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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