В Україні з`явиться бот для пошуку «пунктів незламності»

В Україні запустили бот-помічник для пошуку «пунктів незламності».Про це повідомив заступник керівника Офісу президента"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", - написав Кирило Тимошенко.Бот можна знайти заТут ви можете отримати інформацію про: роботу пунктів, їхні адреси, послуги, які там можна отриматиАдреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.Інформація у боті щоденно оновлюється.На випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.