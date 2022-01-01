В Україні з`явиться бот для пошуку «пунктів незламності»

В Україні з`явиться бот для пошуку «пунктів незламності»
В Україні запустили бот-помічник для пошуку «пунктів незламності».

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", - написав Кирило Тимошенко.

Бот можна знайти за ПОСИЛАННЯМ

Тут ви можете отримати інформацію про: роботу пунктів, їхні адреси, послуги, які там можна отримати

Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.

Інформація у боті щоденно оновлюється.

На випадок відсутності зв'язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.

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Теги: пункт незламності, Україна, телеграм
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