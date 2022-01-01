Спортсмени-рятувальники з Волині стали переможцями Кубку ДСНС України. ВІДЕО

Волинські рятувальники та рятувальниці здобули перемогу у змаганнях з пожежно-прикладного спорту в приміщеннях.9 грудня у спортивному комплексі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися щорічні змагання за Кубок ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях пам’яті генерал-лейтенанта с. ц. з. Григорія Марченка, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.Участь у змаганнях взяли 24 команди, серед яких збірні Головних управлінь з різних областей, а також команди із закладів вищої освіти системи ДСНС.Хлопці та дівчата виборювали першість у таких видах: підйом по штурмовій драбині у вікна 4-го та 2-го поверхів навчальної башти; подолання 100-м смуги з перешкодами та двоборстві.ІІ місце здобула команда ГУ ДСНС України м. Києві, ІІІ місце у господарів змагань.