Спортсмени-рятувальники з Волині стали переможцями Кубку ДСНС України. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Волинські рятувальники та рятувальниці здобули перемогу у змаганнях з пожежно-прикладного спорту в приміщеннях.
9 грудня у спортивному комплексі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися щорічні змагання за Кубок ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях пам’яті генерал-лейтенанта с. ц. з. Григорія Марченка, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Участь у змаганнях взяли 24 команди, серед яких збірні Головних управлінь з різних областей, а також команди із закладів вищої освіти системи ДСНС.
Хлопці та дівчата виборювали першість у таких видах: підйом по штурмовій драбині у вікна 4-го та 2-го поверхів навчальної башти; подолання 100-м смуги з перешкодами та двоборстві.
ІІ місце здобула команда ГУ ДСНС України м. Києві, ІІІ місце у господарів змагань.
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9 грудня у спортивному комплексі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися щорічні змагання за Кубок ДСНС України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях пам’яті генерал-лейтенанта с. ц. з. Григорія Марченка, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Участь у змаганнях взяли 24 команди, серед яких збірні Головних управлінь з різних областей, а також команди із закладів вищої освіти системи ДСНС.
Хлопці та дівчата виборювали першість у таких видах: підйом по штурмовій драбині у вікна 4-го та 2-го поверхів навчальної башти; подолання 100-м смуги з перешкодами та двоборстві.
ІІ місце здобула команда ГУ ДСНС України м. Києві, ІІІ місце у господарів змагань.
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