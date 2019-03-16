Фельдшер з Волині отримав медаль від ЗСУ

Вадима Солов'я нагородили медаллю «За сприяння Збройним Силам України».



Про це



Відповідний наказ був виданий Міністерством оборони України від 14 червня 2022 року.



У повідомленні йдеться, що медик отримав нагороду за значні успіхи у медичній практиці, за вагомий внесок в організацію та надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фельдшера з медицини невідкладних станів Володимирського відділення екстреної медичної допомоги, пункту ЕМД селища Локачінагородили медаллю «За сприяння Збройним Силам України».Про це повідомляє КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради.Відповідний наказ був виданий Міністерством оборони України від 14 червня 2022 року.У повідомленні йдеться, що медик отримав нагороду за значні успіхи у медичній практиці, за вагомий внесок в організацію та надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України.

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