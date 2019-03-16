Фельдшер з Волині отримав медаль від ЗСУ

Фельдшер з Волині отримав медаль від ЗСУ
Фельдшера з медицини невідкладних станів Володимирського відділення екстреної медичної допомоги, пункту ЕМД селища Локачі Вадима Солов'я нагородили медаллю «За сприяння Збройним Силам України».

Про це повідомляє КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради.

Відповідний наказ був виданий Міністерством оборони України від 14 червня 2022 року.

У повідомленні йдеться, що медик отримав нагороду за значні успіхи у медичній практиці, за вагомий внесок в організацію та надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України.

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Теги: медаль від ЗСУ, медик, фельдшер, нагорода, Локачі
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