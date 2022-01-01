У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку. ФОТО

У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Станіславського пенсіонерка потребувала медичної допомоги і не могла підвестися.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

12 грудня о 21:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Станіславського в м. Луцьку в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку знаходиться людина, яка потребує медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою трьохколінної висувної драбини дістались у квартиру через вікно третього поверху та виявили на підлозі жінку літнього віку.

Вони відчинили двері зсередини для доступу до потерпілої працівників швидкої медичної допомоги.
У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку. ФОТО
У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку. ФОТО

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Теги: рятувальники, Луцьк, пенсіонерка, Станіславського
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