Курс валют у Луцьку 13 грудня





Про це повідомляє



Євро продають за 41,90.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,93.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 грудня долар продають за 40,00, а купують за 40,10.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за 41,90.Щодо польського злотого, то його продають за 8,93.

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