Курс валют у Луцьку 13 грудня
Сьогодні, 09:00
13 грудня долар продають за 40,00, а купують за 40,10.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 41,90.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,93.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 41,90.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,93.
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