Росія змінила схему польотів своїх бомбардувальників, – ГУР





Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький в інтерв'ю The New York Times, передає



За його словами, розвідка має приблизно годину після зльоту бойових російських літаків, аби відстежити їхні польоти, перш ніж пілоти доберуться до зони нанесення вогню і запустять ракети.



Скибицький каже, що РФ має чотири основні напрями, звідки їхні збройні сили намагаються проникнути в український повітряний простір:



- з Чорного моря на півдні;

- із району навколо Каспійського моря на південному сході;

- із Росії на сході;

- з Білорусі на півночі.



За підрахунками розвідників, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масованих ракетних ударів. "Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - додав Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від жовтня змінила схему польотів своїх бомбардувальників для ракетних ударів. Зараз літаки не входять до повітряного простору країни. Вони обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл українських систем ППО.Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборонив інтерв'ю The New York Times, передає ТСН За його словами, розвідка має приблизно годину після зльоту бойових російських літаків, аби відстежити їхні польоти, перш ніж пілоти доберуться до зони нанесення вогню і запустять ракети.Скибицький каже, що РФ має чотири основні напрями, звідки їхні збройні сили намагаються проникнути в український повітряний простір:- з Чорного моря на півдні;- із району навколо Каспійського моря на південному сході;- із Росії на сході;- з Білорусі на півночі.За підрахунками розвідників, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масованих ракетних ударів. "Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - додав Скібіцький.

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