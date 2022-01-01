На Волині шукають донорів рідкісної групи крові
Сьогодні, 09:42
Відділ трансфузійної допомоги, що місті Володимир, шукає донорів із І групою крові резус-негативним. Медикам терміново потрібна допомога, щоб врятувати життя.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТМО.
В оголошенні йдеться, що здати кров можна за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18.
Людям котрі, можуть допомогти, потрібно взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТМО.
В оголошенні йдеться, що здати кров можна за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18.
Людям котрі, можуть допомогти, потрібно взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код.
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