На Волині шукають донорів рідкісної групи крові

На Волині шукають донорів рідкісної групи крові
Відділ трансфузійної допомоги, що місті Володимир, шукає донорів із І групою крові резус-негативним. Медикам терміново потрібна допомога, щоб врятувати життя.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТМО.

В оголошенні йдеться, що здати кров можна за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18.

Людям котрі, можуть допомогти, потрібно взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код.

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Теги: донори крові, Володимир
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