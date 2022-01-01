ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів

ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів
Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Усього з початку війни втрати російської армії становили 95 260 солдатів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.


Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2966 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,
- артилерійських систем - 1931 (+2) од.,
- РСЗВ - 404 (+7) од.,
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,
- спеціальна техніка - 170 (+1).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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