ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.





Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,

- танків - 2966 (+0) од.

- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,

- артилерійських систем - 1931 (+2) од.,

- РСЗВ - 404 (+7) од.,

- засоби ППО - 211 (+0) од.,

- літаків - 281 (+0) од.,

- вертольотів - 264 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),

- крилаті ракети - 592 (+0),

- кораблі /катери - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,

- спеціальна техніка - 170 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Усього з початку війни втрати російської армії становили 95 260 солдатів.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,- танків - 2966 (+0) од.- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,- артилерійських систем - 1931 (+2) од.,- РСЗВ - 404 (+7) од.,- засоби ППО - 211 (+0) од.,- літаків - 281 (+0) од.,- вертольотів - 264 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),- крилаті ракети - 592 (+0),- кораблі /катери - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,- спеціальна техніка - 170 (+1).

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