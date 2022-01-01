«Укрзалізниця» передасть Вифлеємський вогонь до Луцька

У рамках спільного заходу провідники 12 поїздів доставлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали обласних центрів країни, а також на вокзали Краматорська і Конотопа менше ніж за добу.Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».Вже 13 грудня всі охочі зможуть отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Житомира, Сум, Чернівців, Дніпра, Кропивницького, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа і Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.«Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів і відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне і мирне майбутнє», – йдеться у повідомленні.