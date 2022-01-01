На Волині автівка з 2 людьми злетіла в кювет і перевернулася. ФОТО





Про це



Це трапилося ніч на вівторок, 13 грудня. У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля.



Повідомлення про автопригоду надійшло до Служби 101 о 01:44. На місце події спрямували рятувальників.



Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» біля села Мар’янівка Ковельського району злетів у кювет легковий автомобіль й перекинувся на дах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Це трапилося ніч на вівторок, 13 грудня. У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля.Повідомлення про автопригоду надійшло до Служби 101 о 01:44. На місце події спрямували рятувальників.Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.

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