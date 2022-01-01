На Волині автівка з 2 людьми злетіла в кювет і перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 10:31
На трасі М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» біля села Мар’янівка Ковельського району злетів у кювет легковий автомобіль й перекинувся на дах.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Це трапилося ніч на вівторок, 13 грудня. У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля.
Повідомлення про автопригоду надійшло до Служби 101 о 01:44. На місце події спрямували рятувальників.
Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Це трапилося ніч на вівторок, 13 грудня. У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля.
Повідомлення про автопригоду надійшло до Служби 101 о 01:44. На місце події спрямували рятувальників.
Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автівка з 2 людьми злетіла в кювет і перевернулася. ФОТО
Сьогодні, 10:31
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності військ
Сьогодні, 10:20
«Укрзалізниця» передасть Вифлеємський вогонь до Луцька
Сьогодні, 10:15
ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів
Сьогодні, 10:03
Медіа