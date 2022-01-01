Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності військ

Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності військ
У Білорусі за дорученням Олександра Лукашенка розпочато раптову перевірку бойової готовності військ.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

«Заходи матимуть комплексний характер, військам доведеться у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина», – розповіли в Міноборони.

На період перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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Теги: Білорусь, пересування військ
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