Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності військ
Сьогодні, 10:20
У Білорусі за дорученням Олександра Лукашенка розпочато раптову перевірку бойової готовності військ.
Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
«Заходи матимуть комплексний характер, військам доведеться у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина», – розповіли в Міноборони.
На період перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.
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Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
«Заходи матимуть комплексний характер, військам доведеться у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина», – розповіли в Міноборони.
На період перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.
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