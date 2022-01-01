Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності військ

Олександра Лукашенка розпочато раптову перевірку бойової готовності військ.



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«Заходи матимуть комплексний характер, військам доведеться у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина», – розповіли в Міноборони.



На період перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі за дорученнямрозпочато раптову перевірку бойової готовності військ.Про це повідомляє Міністерство оборони країни.«Заходи матимуть комплексний характер, військам доведеться у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина», – розповіли в Міноборони.На період перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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