У Луцьку ввечері Audi A6 збила 15-річну дівчину





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля Audi A6.



За кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 12 грудня, близько 18-ої години по вулиці Володимирській у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля Audi A6.За кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.

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