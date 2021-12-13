У Луцьку ввечері Audi A6 збила 15-річну дівчину

У Луцьку ввечері Audi A6 збила 15-річну дівчину
Автопригода трапилася учора, 12 грудня, близько 18-ої години по вулиці Володимирській у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля Audi A6.

За кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.
У Луцьку ввечері Audi A6 збила 15-річну дівчину

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Теги: Луцьк, ДТП, дитина, збили
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