У Луцьку ввечері Audi A6 збила 15-річну дівчину
Сьогодні, 10:46
Автопригода трапилася учора, 12 грудня, близько 18-ої години по вулиці Володимирській у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля Audi A6.
За кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля Audi A6.
За кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.
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