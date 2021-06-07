На Львівській у Луцьку ВАЗ збив дівчину. ФОТО
Сьогодні, 10:50
12 грудня ввечері на вулиці Львівській, 56-річний водій автомобіля ВАЗ 21063 допустив наїзд 18-річну лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.
А у селі Чаруків Луцького району під колеса автомобіля Ford потрапив 74-річний чоловік. Пенсіонер рухався у зустрічному напрямку із велосипедом в руках.
Усі водії – тверезі.
За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.
А у селі Чаруків Луцького району під колеса автомобіля Ford потрапив 74-річний чоловік. Пенсіонер рухався у зустрічному напрямку із велосипедом в руках.
Усі водії – тверезі.
За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.
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