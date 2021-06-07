На Львівській у Луцьку ВАЗ збив дівчину. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.



А у селі Чаруків Луцького району під колеса автомобіля Ford потрапив 74-річний чоловік. Пенсіонер рухався у зустрічному напрямку із велосипедом в руках.



Усі водії – тверезі.



За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 грудня ввечері на вулиці Львівській, 56-річний водій автомобіля ВАЗ 21063 допустив наїзд 18-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо, постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці.А у селі Чаруків Луцького району під колеса автомобіля Ford потрапив 74-річний чоловік. Пенсіонер рухався у зустрічному напрямку із велосипедом в руках.Усі водії – тверезі.За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

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