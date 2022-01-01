Для Луцька куплять ще 30 тролейбусів





Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міськради 12 грудня, пише



Загалом протягом цього року отримано 29 нових тролейбусів, а також всі запасні частини й обладнання. Їх придбали у рамках проекту спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І» та підпроєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області».



Наступного року планують закупити ще додаткових 30 тролейбусів, 6 з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу.



«Шанси у цій програмі у нас доволі непогані. Швидше за все у нас буде шанс замінити усі тролейбуси на нові десь до літа. Зауважу, що наразі кошти витрачаються лише на поточне обслуговування раніше придбаного транспорт», - зазначив Борис Смаль.



Ратифіковану угоду з Європейським Інвестиційним Банком підписано Президентом України.



Загалом у громаді працюють 126 автобусів, з яких 50 відповідають стандарту ЄВРО-5, є великогабаритними та сучасними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку неекологічні та некомфортні автобуси з двигунами внутрішнього згорання уже тривалий час заміняють на сучасні екологічні тролейбуси та автобуси. Зокрема, наступного року планують придбати ще додаткові тролейбуси.Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міськради 12 грудня, пише ВСН Загалом протягом цього року отримано 29 нових тролейбусів, а також всі запасні частини й обладнання. Їх придбали у рамках проекту спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І» та підпроєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області».Наступного року планують закупити ще додаткових 30 тролейбусів, 6 з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу.«Шанси у цій програмі у нас доволі непогані. Швидше за все у нас буде шанс замінити усі тролейбуси на нові десь до літа. Зауважу, що наразі кошти витрачаються лише на поточне обслуговування раніше придбаного транспорт», - зазначив Борис Смаль.Ратифіковану угоду з Європейським Інвестиційним Банком підписано Президентом України.Загалом у громаді працюють 126 автобусів, з яких 50 відповідають стандарту ЄВРО-5, є великогабаритними та сучасними.

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