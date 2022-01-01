Від Волині до Чернігова: у ДПСУ розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю





Як передає Андрій Демченко.



“Навіть якщо це малоймовірні прогнози, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації... Росія навіть через територію Білорусі не припиняє своїх загарбницьких дій, своїх намірів. Наша увага прикута до так званого регіонального угрупування союзної держави, яке розгортає Росія спільно з Білоруссю. Тому всі Сили оборони, всі складові Сил оборони - і прикордонники, і ЗСУ, і Нацгвардія роблять все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння”, - наголосив Демченко.



Він також зазначив, що всі добре пам'ятають, звідки почалось вторгнення в Україну, коли Білорусь відкрила свій кордон для того, щоб підрозділи зс РФ зайшли на територію України, тож ці уроки були засвоєні.



Демченко повідомив, що наразі облаштування укріплень триває вздовж усього кордону з Білоруссю.



“Укріплення відбуваються по всій протяжності від Волині до Чернігова, для того, щоб на всіх ділянках кордону, де ми межуємо з білоруссю, ми мали належне укріплення. Це і інженерне облаштування, і засоби спостереження, фіксації для того, щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу, і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації”, - сказав Демченко.



Він зазначив, що роботи спрямовані передусім на те, аби підрозділи ДПСУ, ЗСУ мали місця для укриття на випадок обстрілів ворога.



“Ми добре бачимо, як росія тисне на білорусь, аби вона долучилась до повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. І Білорусь вже підтримує Росію, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для переміщення підрозділів зс РФ”, - зазначив речник.



Відповідаючи на запитання що відбувається на території білорусі, Демченко повідомив: “На щастя, ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Ми розуміємо, що навпроти нашого кордону знаходиться певна кількість зс РФ, але не змінюється ні їхня кількість, ні характер їхніх дій”.



Він зауважив, що ті підрозділи в Білорусі, які знаходяться біля кордону з Україною, також проводять певні інженерні роботи, щоб укріпити підрозділи на своїй території, але масштабних робіт по лінії кордону не фіксуються.



“Дивним є те, що вони звинувачують Україну в укріпленні нашого кордону, їх дивує, що ми проводимо роботи на нашій території, що відбувається мінування окремих напрямків, і при тому вони зазначають, що Україна начебто готова напасти на Білорусь. Це просто абсурд”, - наголосив речник.



Демченко також повідомив, що кількість російських мобілізованих, що перебувають на території Білорусі, становить близько 9 тисяч осіб.



“Якщо говорити про підрозділи зс РФ, то генштаб зазначав кількість десь у 9 тисяч осіб, які знаходяться на території Білорусі. Однак зазначу, що на даний момент ударного угрупування, яке було б сформоване чи то з підрозділів РФ, чи з долученням підрозділів зс Білорусі, на даний момент немає. Немає загрози, щоб сьогодні вже відбулося вторгнення на будь-якому напрямку. Але, звісно, що ми мусимо бути готові до всього”, - наголосив Демченко.



Як повідомляв Укрінформ, прикордонники фіксують нагнітання ситуації з боку Росії та Білорусі, в тому числі шляхом створення спільного угрупування військ та перекидання сил і засобів збройних сил країни-агресора до Білорусі. Раніше у Генштабі ЗСУ не виключали, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна укріплює всю ділянку кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівщини, аби бути готовою до розвитку будь-якої ситуації на фронті, але наразі ворожого ударного угрупування там не зафіксовано.Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України“Навіть якщо це малоймовірні прогнози, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації... Росія навіть через територію Білорусі не припиняє своїх загарбницьких дій, своїх намірів. Наша увага прикута до так званого регіонального угрупування союзної держави, яке розгортає Росія спільно з Білоруссю. Тому всі Сили оборони, всі складові Сил оборони - і прикордонники, і ЗСУ, і Нацгвардія роблять все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння”, - наголосив Демченко.Він також зазначив, що всі добре пам'ятають, звідки почалось вторгнення в Україну, коли Білорусь відкрила свій кордон для того, щоб підрозділи зс РФ зайшли на територію України, тож ці уроки були засвоєні.Демченко повідомив, що наразі облаштування укріплень триває вздовж усього кордону з Білоруссю.“Укріплення відбуваються по всій протяжності від Волині до Чернігова, для того, щоб на всіх ділянках кордону, де ми межуємо з білоруссю, ми мали належне укріплення. Це і інженерне облаштування, і засоби спостереження, фіксації для того, щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу, і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації”, - сказав Демченко.Він зазначив, що роботи спрямовані передусім на те, аби підрозділи ДПСУ, ЗСУ мали місця для укриття на випадок обстрілів ворога.“Ми добре бачимо, як росія тисне на білорусь, аби вона долучилась до повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. І Білорусь вже підтримує Росію, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для переміщення підрозділів зс РФ”, - зазначив речник.Відповідаючи на запитання що відбувається на території білорусі, Демченко повідомив: “На щастя, ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Ми розуміємо, що навпроти нашого кордону знаходиться певна кількість зс РФ, але не змінюється ні їхня кількість, ні характер їхніх дій”.Він зауважив, що ті підрозділи в Білорусі, які знаходяться біля кордону з Україною, також проводять певні інженерні роботи, щоб укріпити підрозділи на своїй території, але масштабних робіт по лінії кордону не фіксуються.“Дивним є те, що вони звинувачують Україну в укріпленні нашого кордону, їх дивує, що ми проводимо роботи на нашій території, що відбувається мінування окремих напрямків, і при тому вони зазначають, що Україна начебто готова напасти на Білорусь. Це просто абсурд”, - наголосив речник.Демченко також повідомив, що кількість російських мобілізованих, що перебувають на території Білорусі, становить близько 9 тисяч осіб.“Якщо говорити про підрозділи зс РФ, то генштаб зазначав кількість десь у 9 тисяч осіб, які знаходяться на території Білорусі. Однак зазначу, що на даний момент ударного угрупування, яке було б сформоване чи то з підрозділів РФ, чи з долученням підрозділів зс Білорусі, на даний момент немає. Немає загрози, щоб сьогодні вже відбулося вторгнення на будь-якому напрямку. Але, звісно, що ми мусимо бути готові до всього”, - наголосив Демченко.Як повідомляв Укрінформ, прикордонники фіксують нагнітання ситуації з боку Росії та Білорусі, в тому числі шляхом створення спільного угрупування військ та перекидання сил і засобів збройних сил країни-агресора до Білорусі. Раніше у Генштабі ЗСУ не виключали, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з Білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

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