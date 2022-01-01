РФ використовує при масованому обстрілі українські ракети, передані в рамках Будапештського меморандуму





Про це Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times, пише ГУР.



"Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу", - йдеться в повідомленні.



Скібіцький зазначив, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль.



"За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - наголосив очільник воєнної розвідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.Про це повідомив представник воєнної розвідки Українив інтерв'ю The New York Times, пише ГУР."Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу", - йдеться в повідомленні.Скібіцький зазначив, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль."За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - наголосив очільник воєнної розвідки.

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