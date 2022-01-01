РФ використовує при масованому обстрілі українські ракети, передані в рамках Будапештського меморандуму
Сьогодні, 12:45
Росія використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.
Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times, пише ГУР.
"Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу", - йдеться в повідомленні.
Скібіцький зазначив, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль.
"За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - наголосив очільник воєнної розвідки.
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Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times, пише ГУР.
"Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу", - йдеться в повідомленні.
Скібіцький зазначив, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль.
"За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", - наголосив очільник воєнної розвідки.
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