Біля луцького собору буде музей Лесі Українки
Сьогодні, 13:15
Музей Лесі Українки може з’явитися в підвальних приміщеннях жіночого монастиря, що біля кафедрального собору Святої Трійці.
Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
Ідея інтерактивного музею належить очільниці ГО «Фундація мистецького розвитку Наталії Грабовецької».
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла розробляється концепція музейного закладу.
Як розповіла Грабовецька, готуються й приміщення для експозиції.
Процес утруднений сучасними умовами, проте поступово рухається.
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Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
Ідея інтерактивного музею належить очільниці ГО «Фундація мистецького розвитку Наталії Грабовецької».
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла розробляється концепція музейного закладу.
Як розповіла Грабовецька, готуються й приміщення для експозиції.
Процес утруднений сучасними умовами, проте поступово рухається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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