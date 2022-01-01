Біля луцького собору буде музей Лесі Українки

Біля луцького собору буде музей Лесі Українки
Музей Лесі Українки може з’явитися в підвальних приміщеннях жіночого монастиря, що біля кафедрального собору Святої Трійці.

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Ідея інтерактивного музею належить очільниці ГО «Фундація мистецького розвитку Наталії Грабовецької».

З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла розробляється концепція музейного закладу.

Як розповіла Грабовецька, готуються й приміщення для експозиції.

Процес утруднений сучасними умовами, проте поступово рухається.

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Теги: собор, Луцьк, музей Лесі Українки
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