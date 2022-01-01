Біля луцького собору буде музей Лесі Українки





Про це



Ідея інтерактивного музею належить очільниці ГО «Фундація мистецького розвитку Наталії Грабовецької».



З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла розробляється концепція музейного закладу.



Як розповіла Грабовецька, готуються й приміщення для експозиції.



Процес утруднений сучасними умовами, проте поступово рухається.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музей Лесі Українки може з’явитися в підвальних приміщеннях жіночого монастиря, що біля кафедрального собору Святої Трійці.Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.Ідея інтерактивного музею належить очільниці ГО «Фундація мистецького розвитку».З благословіння митрополита Луцького і Волинськогорозробляється концепція музейного закладу.Як розповіла Грабовецька, готуються й приміщення для експозиції.Процес утруднений сучасними умовами, проте поступово рухається.

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