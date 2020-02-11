Пробув на волі 10 днів: арештували волинянина, який обікрав обмінник і магазин





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За даними слідства, звільнившись із місць позбавлення волі 24 листопада 2022 року, п'ять разів судимий до цього молодик одразу взявся вчиняти нові злочини.



Уночі 4 грудня 2022 року він



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Довідково: санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури 25-річному уродженцю села Стара Лішня Володимирського району повідомили про підозру у вчиненні крадіжок з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, звільнившись із місць позбавлення волі 24 листопада 2022 року, п'ять разів судимий до цього молодик одразу взявся вчиняти нові злочини.Уночі 4 грудня 2022 року він обікрав обмінник валют і супермаркет у Нововолинську, заподіявши матеріальної шкоди на майже 6000 гривень, - та був затриманий правоохоронцями.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Довідково: санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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