На Волині викрили групу наркоторговців

На Волині викрили групу наркоторговців
Володимирські оперативники викрили групу наркоторговців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Володимирського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури задокументували діяльність двох чоловіків, які займалися збутом наркотичних речовин і психотропних засобів. Заходи проводилися у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Зловмисники – жителі Володимира, їм 35 та 42 роки. До слова старший раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Сьогодні, 13 грудня, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили близько 1,5 кг канабісу, згортки фольги з білою кристалічною речовиною, пристрої для вживання наркотичних засобів, електронні ваги, гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Обох чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На Волині викрили групу наркоторговців

Нині вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
На Волині викрили групу наркоторговців

Слідство триває.
На Волині викрили групу наркоторговців



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Теги: Волинь, Володимир, наркоторговці
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