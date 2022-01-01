Прокурори зафіксували вже 154 випадки сексуального насильства з боку російських військових





Про це повідомили в



Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.



З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомили про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скерували до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засудили.



На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.



Зафіксували факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.



Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановили більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях.Про це повідомили в Офісі Генпрокурора Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомили про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скерували до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засудили.На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.Зафіксували факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановили більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

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