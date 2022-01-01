Прокурори зафіксували вже 154 випадки сексуального насильства з боку російських військових

Прокурори зафіксували вже 154 випадки сексуального насильства з боку російських військових
Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.

З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомили про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скерували до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засудили.

На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Зафіксували факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.

Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановили більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

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Теги: Росія, Україна, війна
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