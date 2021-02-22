До енергосистеми підключили виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС

Герман Галущенко повідомив, що 9 енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни.



Про це інформує



«Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни», – сказав Галущенко.



Повідомляється, що 9 енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома було підключено до електромережі о 1:09, після поновлювального ремонту. Наразі триває набір потужності.



Про яку АЕС йдеться, не повідомляється. Галущенко тільки сказав, що енергоблок було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.



Міністр також нагадав, що на даний час окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр енергетикиповідомив, що 9 енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни.Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики.«Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни», – сказав Галущенко.Повідомляється, що 9 енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома було підключено до електромережі о 1:09, після поновлювального ремонту. Наразі триває набір потужності.Про яку АЕС йдеться, не повідомляється. Галущенко тільки сказав, що енергоблок було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.Міністр також нагадав, що на даний час окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

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