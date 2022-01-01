Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 13 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 09:45
Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки стабілізаційних вимкнень по районах обслуговування філій товариства.
Ознайомитись із графіками на 13 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки стабілізаційних вимкнень по районах обслуговування філій товариства.
Ознайомитись із графіками на 13 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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