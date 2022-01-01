На Волині рятувальники допомогли двом водіям мікроавтобусів, які застрягли на дорозі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вранці підрозділи місцевої пожежної охорони надали допомогу водіям мікроавтобусів, що потрапили в скрутну ситуацію на дорогах місцевого значення у зв’язку із складними погодними умовами.



Зокрема, вогнеборці з смт Павлівка відбуксирували мікроавтобус з 5-а пасажирами, а їх колеги з смт Головне надали допомогу водію рейсового автобусу, де перебувало 3-є пасажирів.



Завдяки високому рівню боєздатності підрозділів місцевої пожежної охорони області вони впорались із цими завданнями без залучення підрозділів ДСНС області.

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