Росія щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет, – розвідка
Сьогодні, 16:45
Росія попри західні санкції продовжує виробляти нові ракети. За оцінками, за місяць військово-промисловий комплекс рф продукує приблизно 40 ракет.
Про це New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише Громадське.
За його словами, з початку повномасштабної війни російські заводи змогли виготовити 240 крилатих ракет Х-101 та приблизно 120 крилатих ракет морського базування.
«За нашими підрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет», — зауважив Скібіцький.
Такі оцінки українська влада озвучує ще з листопада. Наприклад, секретар РНБО Олексій Данілов 22 листопада заявив, що РФ має ракет на 3-4 масовані удари. Після цієї заяви Росія завдала ударів 23 листопада і 5 грудня.
Крім того, Скібіцький розповів, що Росія використовує для ударів ракети Х-55 та стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які Україна передала рф у 1990-ті роки у межах міжнародних угод. «Краще б ми їх передали США», — сказав представник розвідки.
Росія здійснила вже 8 масованих атак по енергооб'єктах України. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ударів 10, 11, 17 та 31 жовтня, 11, 15 та 23 листопада, а також 5 грудня.
Загалом за останні місяці масовані атаки росіян пошкодили 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% із них були обстріляні по два й більше разів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише Громадське.
За його словами, з початку повномасштабної війни російські заводи змогли виготовити 240 крилатих ракет Х-101 та приблизно 120 крилатих ракет морського базування.
«За нашими підрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет», — зауважив Скібіцький.
Такі оцінки українська влада озвучує ще з листопада. Наприклад, секретар РНБО Олексій Данілов 22 листопада заявив, що РФ має ракет на 3-4 масовані удари. Після цієї заяви Росія завдала ударів 23 листопада і 5 грудня.
Крім того, Скібіцький розповів, що Росія використовує для ударів ракети Х-55 та стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які Україна передала рф у 1990-ті роки у межах міжнародних угод. «Краще б ми їх передали США», — сказав представник розвідки.
Росія здійснила вже 8 масованих атак по енергооб'єктах України. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ударів 10, 11, 17 та 31 жовтня, 11, 15 та 23 листопада, а також 5 грудня.
Загалом за останні місяці масовані атаки росіян пошкодили 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% із них були обстріляні по два й більше разів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Світло, газ, вода: у Ковелі розробили план кризової поведінки у випадку найгірших сценаріїв
Сьогодні, 17:25
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
Сьогодні, 17:07
Росія щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет, – розвідка
Сьогодні, 16:45
СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині
Сьогодні, 16:34
Переводила через дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку
Сьогодні, 16:09
Медіа