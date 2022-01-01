Росія щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет, – розвідка

Росія щомісяця виготовляє приблизно 40 нових ракет, – розвідка
Росія попри західні санкції продовжує виробляти нові ракети. За оцінками, за місяць військово-промисловий комплекс рф продукує приблизно 40 ракет.

Про це New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише Громадське.

За його словами, з початку повномасштабної війни російські заводи змогли виготовити 240 крилатих ракет Х-101 та приблизно 120 крилатих ракет морського базування.

«За нашими підрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет», — зауважив Скібіцький.

Такі оцінки українська влада озвучує ще з листопада. Наприклад, секретар РНБО Олексій Данілов 22 листопада заявив, що РФ має ракет на 3-4 масовані удари. Після цієї заяви Росія завдала ударів 23 листопада і 5 грудня.

Крім того, Скібіцький розповів, що Росія використовує для ударів ракети Х-55 та стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які Україна передала рф у 1990-ті роки у межах міжнародних угод. «Краще б ми їх передали США», — сказав представник розвідки.

Росія здійснила вже 8 масованих атак по енергооб'єктах України. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ударів 10, 11, 17 та 31 жовтня, 11, 15 та 23 листопада, а також 5 грудня.

Загалом за останні місяці масовані атаки росіян пошкодили 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% із них були обстріляні по два й більше разів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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