РФ стягує війська з технікою до українського кордону в Білорусі





Про це пише



Мова йде про 24 одиниці техніки, а саме про 4 трала з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку та інженерну техніку.



"Військово-пропагандистські канали поінформували про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного регіонального угруповання військ (сил) ЗС РФ і РБ. Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вже сьогодні, 12 грудня, перша колона з технікою ЗС РФ висунулася з району полігону "Обуз-Лісновський" (Барановицький рн, Брестська обл) у бік полігону "Брестський" (Брестський рн, Брестська обл).



За прогнозами аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW),



Проте, Росія продовжує використовувати Білорусь для підготовки своїх мобілізованих. Днями, 8 грудня, у Білорусь на залізничну станцію "Полонка" (Барановицький район, Брестської області) прибув черговий ешелон з технікою постачання ЗС РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі колони російської військової техніки переміщують в район Брестського полігону, ближче до кордону з Україною.Про це пише УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".Мова йде про 24 одиниці техніки, а саме про 4 трала з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку та інженерну техніку."Військово-пропагандистські канали поінформували про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного регіонального угруповання військ (сил) ЗС РФ і РБ. Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що вже сьогодні, 12 грудня, перша колона з технікою ЗС РФ висунулася з району полігону "Обуз-Лісновський" (Барановицький рн, Брестська обл) у бік полігону "Брестський" (Брестський рн, Брестська обл).За прогнозами аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW), Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну . Навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися істотного оперативного успіху.Проте, Росія продовжує використовувати Білорусь для підготовки своїх мобілізованих. Днями, 8 грудня, у Білорусь на залізничну станцію "Полонка" (Барановицький район, Брестської області) прибув черговий ешелон з технікою постачання ЗС РФ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію