РФ стягує війська з технікою до українського кордону в Білорусі

РФ стягує війська з технікою до українського кордону в Білорусі
У Білорусі колони російської військової техніки переміщують в район Брестського полігону, ближче до кордону з Україною.

Про це пише УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Мова йде про 24 одиниці техніки, а саме про 4 трала з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку та інженерну техніку.

"Військово-пропагандистські канали поінформували про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного регіонального угруповання військ (сил) ЗС РФ і РБ. Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже сьогодні, 12 грудня, перша колона з технікою ЗС РФ висунулася з району полігону "Обуз-Лісновський" (Барановицький рн, Брестська обл) у бік полігону "Брестський" (Брестський рн, Брестська обл).

За прогнозами аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW), Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну. Навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися істотного оперативного успіху.

Проте, Росія продовжує використовувати Білорусь для підготовки своїх мобілізованих. Днями, 8 грудня, у Білорусь на залізничну станцію "Полонка" (Барановицький район, Брестської області) прибув черговий ешелон з технікою постачання ЗС РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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