Росія збільшила угруповання ракетоносіїв: вивела на чергування підводний човен

Росія збільшила угруповання ракетоносіїв: вивела на чергування підводний човен
Росія збільшила кількість ракетоносіїв на чергуванні. Окупанти на додачу до трьох надводних суден вивели в Чорне море підводний човен, сумарний залп складає до 28 "Калібрів".

Про це начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону, пише LB.ua. Вона закликала українців бути пильними.

"Пуски з підводних човнів складно виявити для протиповітряної оборони на стартовій позиції, тому це додаткова небезпека і треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги і діяти оперативно", – зазначила вона.

В Азовському морі ворог тримає один-два кораблі. Спроби Росії підготувати Каспій як додатковий плацдарм відстежуються захисниками.

"Ми відстежуємо ці заходи противника, коли вони намагаються скоординувати діяльність авіації та флотського угруповання, це, як правило, пряма ознака підготовки до такої (масованої – Ред.) атаки", – зазначила вона.

Нині окупанти проводять навчально-тренувальні польоти, які будь-якої миті можуть перейти в бойовий.

Попередня масована ракетна атака ворога на українців відбулася 14 січня. Того дня ракета Х-22 влучила в житловий будинок в Дніпрі, вбивши більше 45 мирних українців і поранивши понад 80.

Останніми днями ворог утримував у морі до 24 "Калібрів".

Нагадаємо, що у Росії залишилося близько 550 високоточних ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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