Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів для ЗСУ

Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів для ЗСУ
Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівель харчування для ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.

Міністр оборони України сьогодні, 24 січня, підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

"В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", - йдеться в повідомленні.
Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчів для ЗСУ

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.



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Теги: Шаповалов, звільнення
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