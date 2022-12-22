На Волині вночі застрягла «швидка», яка поверталась з виклику. ФОТО
Сьогодні, 10:30
На Волині вночі на бездоріжжі застрягла "швидка".
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 січня 0 2:48 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Заліси Заболотівської громади Ковельського району внаслідок несприятливих погодних умов застрягла карета екстреної медичної допомоги, яка поверталася з виклику до лікувального закладу.
Рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне на автоцистерні підвищеної прохідності витягнули спеціальний автомобіль на дорогу з твердим покриттям.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 січня 0 2:48 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Заліси Заболотівської громади Ковельського району внаслідок несприятливих погодних умов застрягла карета екстреної медичної допомоги, яка поверталася з виклику до лікувального закладу.
Рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне на автоцистерні підвищеної прохідності витягнули спеціальний автомобіль на дорогу з твердим покриттям.
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