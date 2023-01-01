На Волині військовий та його обраниця взяли шлюб за одну добу. ФОТО

Ганчарика Романа та Собчук Катерини.



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На церемонію одруження молодята обрали національне вбрання: наречена Катерина була у білосніжній сукні-вишиванці, а наречений - у військовому вбранні, яке також доповнювала вишита сорочка кольору хакі.



Урочисту церемонію реєстрації шлюбу провели перша заступниця сільського голови Галина Федончук та начальниця Центру надання адміністративних послуг Тетяна Томчук.



"Нехай ваші відносини будуть міцними і щирими, в сім’ї панує розуміння, а спільний шлях буде світлим і щасливим! Бережіть і шануйте один одного!" - вітають молодят у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у приміщенні Комунального закладу «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» Вишнівської сільської ради відбулася урочиста подія – державна реєстрація шлюбу нареченихтаПро це повідомили у Вишнівській громаді.На церемонію одруження молодята обрали національне вбрання: наречена Катерина була у білосніжній сукні-вишиванці, а наречений - у військовому вбранні, яке також доповнювала вишита сорочка кольору хакі.Урочисту церемонію реєстрації шлюбу провели перша заступниця сільського головита начальниця Центру надання адміністративних послуг"Нехай ваші відносини будуть міцними і щирими, в сім’ї панує розуміння, а спільний шлях буде світлим і щасливим! Бережіть і шануйте один одного!" - вітають молодят у громаді.

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